Захарова назвала беспардонной политику Запада в отношении России
- globallookpress.com
Она привела в пример заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после его возвращения в Брюссель из Москвы.
«Стоило ему, как говорится, вернуться на базу, как его показания скорректировали. Кто их скорректировал, остаётся только догадываться», — цитирует её РИА Новости.
По словам Захаровой, Боррель начал «рассказывать совершенно иные вещи», а затем «включился целый рой околобрюссельских СМИ».
«Делайте сами выводы, насколько сейчас грубо и беспардонно, вообще вне какой-то дипломатической практики и, наверное, уже здравого смысла Запад ведёт свою политику», — сказала она.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по итогам визита в Москву Боррель в своём блоге опубликовал ряд комментариев, в одном из которых преподносит ситуацию так, будто «Россия стремительно отдаляется от Европы».