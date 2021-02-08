Захарова назвала беспардонной политику Запада в отношении России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что Запад грубо и беспардонно ведёт политику в отношении России.

Она привела в пример заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после его возвращения в Брюссель из Москвы.

«Стоило ему, как говорится, вернуться на базу, как его показания скорректировали. Кто их скорректировал, остаётся только догадываться», — цитирует её РИА Новости.

По словам Захаровой, Боррель начал «рассказывать совершенно иные вещи», а затем «включился целый рой околобрюссельских СМИ».

«Делайте сами выводы, насколько сейчас грубо и беспардонно, вообще вне какой-то дипломатической практики и, наверное, уже здравого смысла Запад ведёт свою политику», — сказала она.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по итогам визита в Москву Боррель в своём блоге опубликовал ряд комментариев, в одном из которых преподносит ситуацию так, будто «Россия стремительно отдаляется от Европы».