Лавров прокомментировал слова Борреля по итогам визита в Москву

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после его возвращения в Брюссель из Москвы.
Лавров прокомментировал слова Борреля по итогам визита в Москву
  • © Пресс-служба МИД РФ

Лавров напомнил, что по итогам визита в Москву Боррель в своём блоге опубликовал ряд комментариев, в одном из которых преподносит ситуацию так, будто «Россия стремительно отдаляется от Европы».

При этом российский министр отметил, что на переговорах с Боррелем в Москве он «как раз говорил о важности выстраивать отношения Россия — ЕС на системной основе». Также он напомнил, что в 2014 году сам Евросоюз обрушил кропотливо создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с Россией.

«Возникает резонный вопрос: кто от кого отдаляется? Может быть, это всё же сам Евросоюз отдаляет от себя Россию, русский язык и культуру?» — заявил Лавров.

Также он рассказал, что на переговорах российская сторона подтвердила свою нацеленность на нормализацию всего комплекса отношений с Евросоюзом «на основе не односторонних требований, а взаимного уважения и учёта интересов друг друга».

Лавров отметил готовность России к взаимодействию по отдельным направлениям, где совпадают интересы стран.

«В Москве, кстати, были согласованы такие области углубления сотрудничества, как здравоохранение, наука и технологии, изменение климата. Если добавить ключевое традиционное направление энергетики, то получится вполне солидная взаимовыгодная повестка дня, если не приносить её в жертву геополитическим играм», — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Визит Борреля в Москву состоялся 4—6 февраля. Во время пребывания в столице России Боррель встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Ранее Боррель допустил, что на встрече глав европейских МИД будет обсуждаться введение санкций в отношении России.

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