Боррель не исключил введения санкций против России

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что на встрече глав европейских МИД будет обсуждаться введение санкций в отношении России.

«Мы будем обсуждать эти вопросы c моими коллегами — министрами иностранных дел ЕС. Как обычно, государства должны принимать решение о дальнейших действиях, и да, они могут включать санкции», — написал он в своём блоге.

Боррель отметил, что у Евросоюза есть ещё один инструмент — недавно одобренный режим санкций в области прав человека.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возможные санкции против России являются внутренним делом Евросоюза, российская сторона выстраивает свою жизнь, исходя из того, что ЕС — ненадёжный партнёр.