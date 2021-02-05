Лавров назвал Евросоюз ненадёжным партнёром

Возможные санкции против России являются внутренним делом Евросоюза, российская сторона выстраивает свою жизнь, исходя из того, что ЕС ненадёжный партнёр. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

«Мы к этому относимся как к внутреннему делу Евросоюза. Мы привыкли к тому, что Евросоюз, как я уже упоминал, всё чаще и чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания», — сказал министр.

Как отметил Лавров, Россия выстраивает свою жизнь, исходя из того, что «Евросоюз является ненадёжным партнёром (по крайней мере, на данном этапе)».

«Надеюсь, что стратегический обзор, который грядёт, всё-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своём ближайшем соседстве. Надеюсь, что сегодняшние переговоры помогут выйти на более конструктивную траекторию. Мы к этому готовы», — добавил он.

Ранее на встрече с Боррелем Лавров отметил отсутствие нормальности в отношениях между Россией и ЕС.

Перед визитом в Москву Боррель заявил, что Россия для ЕС остаётся партнёром первостепенной важности, с которым необходимо поддерживать диалог.