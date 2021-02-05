Лавров назвал Евросоюз ненадёжным партнёром

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Возможные санкции против России являются внутренним делом Евросоюза, российская сторона выстраивает свою жизнь, исходя из того, что ЕС ненадёжный партнёр. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
Лавров назвал Евросоюз ненадёжным партнёром
  • РИА Новости

«Мы к этому относимся как к внутреннему делу Евросоюза. Мы привыкли к тому, что Евросоюз, как я уже упоминал, всё чаще и чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания», — сказал министр.

Как отметил Лавров, Россия выстраивает свою жизнь, исходя из того, что «Евросоюз является ненадёжным партнёром (по крайней мере, на данном этапе)».

«Надеюсь, что стратегический обзор, который грядёт, всё-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своём ближайшем соседстве. Надеюсь, что сегодняшние переговоры помогут выйти на более конструктивную траекторию. Мы к этому готовы», — добавил он.

Ранее на встрече с Боррелем Лавров отметил отсутствие нормальности в отношениях между Россией и ЕС.

Перед визитом в Москву Боррель заявил, что Россия для ЕС остаётся партнёром первостепенной важности, с которым необходимо поддерживать диалог.

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