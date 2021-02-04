В ЕС назвали Россию партнёром первостепенной важности

Россия для ЕС остаётся партнёром первостепенной важности, с которым необходимо поддерживать диалог. Об этом, как передаёт ТАСС, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который представил ключевые вопросы внешней политики.

«Россия по-прежнему остаётся соседом и партнёром первостепенной важности, с которым мы должны поддерживать диалог, твёрдо озвучивая свои требования, если действительно хотим стать глобальным игроком и иметь возможность влиять на такие важные для нашей безопасности вопросы, как Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Белоруссия или Украина», — говорится в заявлении.

Как отметил дипломат, это является целью его визита в Москву, который, как ожидается, состоится 4—6 февраля.

Ранее в Кремле сообщили, что встреча президента России Владимира Путина с Боррелем во время его визита в Москву не запланирована.

Там отметили, что Боррель будет вести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.