В ЕС назвали Россию партнёром первостепенной важности

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Россия для ЕС остаётся партнёром первостепенной важности, с которым необходимо поддерживать диалог. Об этом, как передаёт ТАСС, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который представил ключевые вопросы внешней политики.
В ЕС назвали Россию партнёром первостепенной важности
  • Reuters

«Россия по-прежнему остаётся соседом и партнёром первостепенной важности, с которым мы должны поддерживать диалог, твёрдо озвучивая свои требования, если действительно хотим стать глобальным игроком и иметь возможность влиять на такие важные для нашей безопасности вопросы, как Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Белоруссия или Украина», — говорится в заявлении.

Как отметил дипломат, это является целью его визита в Москву, который, как ожидается, состоится 4—6 февраля.

Ранее в Кремле сообщили, что встреча президента России Владимира Путина с Боррелем во время его визита в Москву не запланирована

Там отметили, что Боррель будет вести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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