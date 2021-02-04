Путин не планирует встречу с главой дипломатии ЕС Боррелем

Встреча президента России Владимира Путина с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который приедет в Москву с визитом, не запланирована, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Reuters

«Нет, встреча с Путиным не планируется», — цитирует ТАСС Пескова. Он отметил, что Боррель будет вести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как ожидается, Боррель посетит Москву с рабочим визитом 4—6 февраля.