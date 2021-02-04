Путин не планирует встречу с главой дипломатии ЕС Боррелем
Встреча президента России Владимира Путина с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который приедет в Москву с визитом, не запланирована, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- Reuters
«Нет, встреча с Путиным не планируется», — цитирует ТАСС Пескова.
Он отметил, что Боррель будет вести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Как ожидается, Боррель посетит Москву с рабочим визитом 4—6 февраля.
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