Путин не планирует встречу с главой дипломатии ЕС Боррелем

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Встреча президента России Владимира Путина с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который приедет в Москву с визитом, не запланирована, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин не планирует встречу с главой дипломатии ЕС Боррелем
  • Reuters

«Нет, встреча с Путиным не планируется», — цитирует ТАСС Пескова.

Он отметил, что Боррель будет вести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как ожидается, Боррель посетит Москву с рабочим визитом 4—6 февраля.

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