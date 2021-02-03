ЕС призвал Россию освободить Навального

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает Россию «немедленно» освободить Алексея Навального.
ЕС призвал Россию освободить Навального
  • Reuters

Соответствующее заявление Борреля опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей.

«ЕС вновь повторяет свой призыв к немедленному и безусловному освобождению Навального, а также всех граждан и журналистов, задержанных за реализацию их прав на мирное собрание и свободу слова», — говорится в сообщении.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навальному на реальный. 

После этого Германия, Великобритания и США призвали освободить Навального. Также к освобождению Навального призвал французский президент Эммануэль Макрон. 

Министерство иностранных дел России в ответ на эти заявления отметило, что Москва призывает не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. 

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе зашкаливает истерика в связи с ситуацией с Навальным. Также он отметил, что освещение в СМИ демонстраций в России и на Западе страдает очевидными двойными стандартами. 

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