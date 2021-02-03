ЕС призвал Россию освободить Навального

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает Россию «немедленно» освободить Алексея Навального.

Соответствующее заявление Борреля опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей.

«ЕС вновь повторяет свой призыв к немедленному и безусловному освобождению Навального, а также всех граждан и журналистов, задержанных за реализацию их прав на мирное собрание и свободу слова», — говорится в сообщении.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навальному на реальный.

После этого Германия, Великобритания и США призвали освободить Навального. Также к освобождению Навального призвал французский президент Эммануэль Макрон.

Министерство иностранных дел России в ответ на эти заявления отметило, что Москва призывает не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе зашкаливает истерика в связи с ситуацией с Навальным. Также он отметил, что освещение в СМИ демонстраций в России и на Западе страдает очевидными двойными стандартами.