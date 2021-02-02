МИД России ответил на призывы стран Запада освободить Навального

Россия призывает не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Об этом в эфире телеканала РБК заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призывы западных стран освободить Алексея Навального.

«Мы уже пару недель находимся в состоянии комментариев и ответов на подобные и выпады, и заявления. Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства», — цитирует РИА Новости дипломата.

Как отметила Захарова, Москва рекомендует всем «заняться собственными проблемами».

«Поверьте, а я думаю, что вы это знаете, собственных проблем в этих странах немало, есть чем заняться», — добавила она.

Ранее Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному на реальный.

После этого Германия, Великобритания и Соединённые Штаты призвали освободить Навального.

Кроме того, к его освобождению призвал французский лидер Эммануэль Макрон.