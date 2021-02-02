МИД России ответил на призывы стран Запада освободить Навального
- Reuters
«Мы уже пару недель находимся в состоянии комментариев и ответов на подобные и выпады, и заявления. Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства», — цитирует РИА Новости дипломата.
Как отметила Захарова, Москва рекомендует всем «заняться собственными проблемами».
«Поверьте, а я думаю, что вы это знаете, собственных проблем в этих странах немало, есть чем заняться», — добавила она.
Ранее Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному на реальный.
После этого Германия, Великобритания и Соединённые Штаты призвали освободить Навального.
Кроме того, к его освобождению призвал французский лидер Эммануэль Макрон.