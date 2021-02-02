Германия, Великобритания и США призвали освободить Навального

Германия, Великобритания и Соединённые Штаты после решения суда в Москве заменить Алексею Навальному условный срок на реальный призвали к его освобождению.

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что Вашингтон глубоко обеспокоен решением суда.

«Мы вновь призываем российские власти немедленно и безусловно освободить господина Навального», — отметил Блинкен.

Заявление по ситуации также опубликовано от имени главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

«Великобритания призывает к немедленному и без всяких условий освобождению Алексея Навального и всех мирных протестующих и журналистов, задержанных в течение последних двух недель», — подчеркнул министр.

Как заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, приговор Навальному является «ударом по основным свободам и верховенству закона» в России.

«Алексей Навальный должен быть немедленно освобождён», — приводит слова Мааса МИД Германии в Twitter.

Foreign Minister @HeikoMaas: “Today’s verdict against Alexey @Navalny is a bitter blow against fundamental freedoms & the rule of law in #Russia. Already in 2017, the #ECHR criticized criminal prosecution in this case as arbitrary. Alexey #Navalny must be released immediately.” — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 2, 2021

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному на реальный.