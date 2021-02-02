Германия, Великобритания и США призвали освободить Навального

Короткая ссылка
Германия, Великобритания и Соединённые Штаты после решения суда в Москве заменить Алексею Навальному условный срок на реальный призвали к его освобождению.
Германия, Великобритания и США призвали освободить Навального
  • © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что Вашингтон глубоко обеспокоен решением суда.

«Мы вновь призываем российские власти немедленно и безусловно освободить господина Навального», — отметил Блинкен.

Заявление по ситуации также опубликовано от имени главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

«Великобритания призывает к немедленному и без всяких условий освобождению Алексея Навального и всех мирных протестующих и журналистов, задержанных в течение последних двух недель», — подчеркнул министр.

Как заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, приговор Навальному является «ударом по основным свободам и верховенству закона» в России.

«Алексей Навальный должен быть немедленно освобождён», — приводит слова Мааса МИД Германии в Twitter.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному на реальный. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить