Лавров заявил об истерике Запада из-за ситуации с Навальным
- РИА Новости
«Что касается освещения на Западе событий, которые происходят в России, не только в связи с Навальным, но и вообще, всё, что бы у нас ни происходило, на Западе освещается достаточно специфично», — сказал он.
Министр назвал такое освещение однобоким.
«Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно, зашкаливает», — заявил Лавров.
Кроме того, он отметил, что освещение в СМИ демонстраций в России и на Западе страдает очевидными двойными стандартами.
«Освещение этих акций в России и выступлений оппозиционных деятелей на Западе, конечно, страдают тоже двойными стандартами», — обратил внимание он.
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навальному на реальный.
После этого Германия, Великобритания и США призвали освободить Навального.
Кроме того, к его освобождению призвал президент Франции Эммануэль Макрон.
В МИД России, комментируя эти заявления, отметили, что Москва призывает не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.