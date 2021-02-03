Лавров заявил об истерике Запада из-за ситуации с Навальным

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На Западе зашкаливает истерика в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.
Лавров заявил об истерике Запада из-за ситуации с Навальным
  • РИА Новости

«Что касается освещения на Западе событий, которые происходят в России, не только в связи с Навальным, но и вообще, всё, что бы у нас ни происходило, на Западе освещается достаточно специфично», — сказал он.

Министр назвал такое освещение однобоким.

«Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно, зашкаливает», — заявил Лавров.

Кроме того, он отметил, что освещение в СМИ демонстраций в России и на Западе страдает очевидными двойными стандартами.

«Освещение этих акций в России и выступлений оппозиционных деятелей на Западе, конечно, страдают тоже двойными стандартами», — обратил внимание он.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навальному на реальный. 

После этого Германия, Великобритания и США призвали освободить Навального.

Кроме того, к его освобождению призвал президент Франции Эммануэль Макрон.

В МИД России, комментируя эти заявления, отметили, что Москва призывает не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. 

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