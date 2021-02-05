Лавров рассказал о «нездоровой ситуации» в отношениях России и ЕС
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«Главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, — это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Это, конечно, нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому», — цитирует РИА Новости министра.
По его словам, российская сторона готова «отвечать на любые вопросы», которые Боррель собирается поставить на переговорах.
«Постараемся вас не разочаровать», — подчеркнул Лавров.
Перед визитом в Москву Боррель заявил, что Россия для Европейского союза остаётся партнёром первостепенной важности, с которым необходимо поддерживать диалог.