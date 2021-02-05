Лавров рассказал о «нездоровой ситуации» в отношениях России и ЕС

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Отсутствие нормальности в отношениях между Россией и ЕС — двумя крупными игроками — является нездоровой ситуацией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем в Москве.
Лавров рассказал о «нездоровой ситуации» в отношениях России и ЕС
  • © РИА Новости / POOL

«Главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, — это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Это, конечно, нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, российская сторона готова «отвечать на любые вопросы», которые Боррель собирается поставить на переговорах.

«Постараемся вас не разочаровать», — подчеркнул Лавров.

Перед визитом в Москву Боррель заявил, что Россия для Европейского союза остаётся партнёром первостепенной важности, с которым необходимо поддерживать диалог.

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