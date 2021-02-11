Россия предложила ОБСЕ принять заявление в поддержку Минских соглашений

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предложил постоянному совету ОБСЕ принять совместное заявление в поддержку Минских соглашений по Украине и призвать к их скорейшей реализации.
Россия предложила ОБСЕ принять заявление в поддержку Минских соглашений
  • © постоянное представительство России при ОБСЕ

«Несмотря на различия в понимании истоков кризиса на Украине, мы объединены осознанием необходимости обязательной практической реализации «Комплекса мер», что откроет путь к устойчивому миру и долгосрочному, жизнеспособному разрешению кризиса», — цитирует его РИА Новости.

Лукашевич также призвал всех коллег серьёзно относиться к необходимости скорейшего урегулирования кризиса в Донбассе.

Также постпред России заявил, что необходим коллективный сигнал о поддержке резолюции 2202 Совета Безопасности ООН.

Ранее полпред России на минских переговорах Борис Грызлов заявил, что Киев за шесть лет конфликта в Донбассе не представил план мирного урегулирования ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить