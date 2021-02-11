Россия предложила ОБСЕ принять заявление в поддержку Минских соглашений

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предложил постоянному совету ОБСЕ принять совместное заявление в поддержку Минских соглашений по Украине и призвать к их скорейшей реализации.

«Несмотря на различия в понимании истоков кризиса на Украине, мы объединены осознанием необходимости обязательной практической реализации «Комплекса мер», что откроет путь к устойчивому миру и долгосрочному, жизнеспособному разрешению кризиса», — цитирует его РИА Новости.

Лукашевич также призвал всех коллег серьёзно относиться к необходимости скорейшего урегулирования кризиса в Донбассе.

Также постпред России заявил, что необходим коллективный сигнал о поддержке резолюции 2202 Совета Безопасности ООН.

Ранее полпред России на минских переговорах Борис Грызлов заявил, что Киев за шесть лет конфликта в Донбассе не представил план мирного урегулирования ситуации.