В Германии прокомментировали слова Лаврова об отношениях с Евросоюзом
- РИА Новости
С комментарием выступила представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе.
«Что касается слов российского министра иностранных дел, могу только сказать, что это заявление, с нашей точки зрения, для нас, действительно странное и не поддаётся пониманию», — цитирует её РИА Новости.
Она напомнила, что глава МИД ФРГ Хайко Маас заявлял о заинтересованности Берлина в кооперации с Россией.
Как ранее рассказали в МИД, российская сторона готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если это произойдёт по инициативе самого Европейского союза.
По словам Лаврова, Россия готова к этому, если со стороны ЕС будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Он отметил, что Россия не желает изолироваться от мировой жизни, «но надо быть готовыми к этому».