В МИД России пояснили слова Лаврова об отношениях с ЕС

В Министерстве иностранных дел России пояснили слова главы ведомства Сергея Лаврова об отношениях с Европейским союзом.

Как рассказали в МИД журналистам, российская сторона готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если это произойдёт по инициативе самого Европейского союза.

«Мы готовы к разрыву, если он пройдёт по инициативе ЕС», — цитирует ведомство РИА Новости.

Вместе с этим в министерстве добавили, что российская сторона призывает ЕС «к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чём и сказал Сергей Лавров».

Ранее Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» прокомментировал возможность санкций со стороны ЕС.

«Исходим из того, что мы готовы. В случае если ещё раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовыми к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — сказал министр.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с ЕС.