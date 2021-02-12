В МИД России пояснили слова Лаврова об отношениях с ЕС

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел России пояснили слова главы ведомства Сергея Лаврова об отношениях с Европейским союзом.
В МИД России пояснили слова Лаврова об отношениях с ЕС
  • Reuters

Как рассказали в МИД журналистам, российская сторона готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если это произойдёт по инициативе самого Европейского союза.

«Мы готовы к разрыву, если он пройдёт по инициативе ЕС», — цитирует ведомство РИА Новости.

Вместе с этим в министерстве добавили, что российская сторона призывает ЕС «к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чём и сказал Сергей Лавров».

Ранее Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» прокомментировал возможность санкций со стороны ЕС.

«Исходим из того, что мы готовы. В случае если ещё раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовыми к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — сказал министр.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить