Песков прокомментировал слова Лаврова об отношениях с ЕС

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с ЕС.

«Средства массовой информации вот этот ставший сенсационным заголовок подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдёт по этому пути, то тогда да, мы будем готовы», — сказал Песков.

По его словам, об этом и говорил глава МИД России.

«А смысл исказили, исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом», — отметил Песков.

Говоря о том, возможно ли такое развитие событий в перспективе, он сказал: «Конечно, если мы столкнёмся с крайне деструктивной линией, наносящей ущерб нашей инфраструктуре, нашим интересам, то, конечно, Россия заблаговременно должна быть готова к таким недружественным шагам».

Ранее Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» прокомментировал возможность санкций со стороны ЕС.

«Исходим из того, что мы готовы. В случае если ещё раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовыми к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — сказал Лавров.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля обсудят возможность введения новых санкций против России.