Маас анонсировал обсуждение в ЕС возможных мер против России

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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля обсудят возможность введения новых санкций против России.
Маас анонсировал обсуждение в ЕС возможных мер против России
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

«На следующем совете ЕС на уровне министров иностранных дел мы должны поговорить о реакции на российское поведение и обращение с мирными протестующими», — заявил он.

Также Маас заявил, что в ФРГ считают, что санкции должны быть направлены против лиц, которые ответственны за «подавление протестных акций».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что отправил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю видео о том, какие меры принимают власти на Западе и в России в ходе несанкционированных акций.

Также эти материалы были переданы главе МИД Швеции, действующему председателю ОБСЕ Анн Линде.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные политики ответили молчанием на переданные Москвой видеоматериалы.

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