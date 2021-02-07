Захарова заявила об отсутствии реакции Запада на видео о незаконных акциях 

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что западные политики ответили молчанием на переданные Москвой видеоматериалы, демонстрирующие как полицейские в России и на Западе действуют на несогласованных акциях.

«Так называемое непропорциональное, как они любят говорить, применение силы, мы дали им посмотреть — Анн Линде во время переговоров, а Боррелю — заранее, это важный момент, заранее отправили все эти ролики посмотреть», — цитирует её РИА Новости.

Захарова рассказала, что переданное видео состоит из двух частей.

В первой части показано как «пропорционально» ведёт себя западная полиция, в том числе в странах Евросоюза, а во второй части — как провоцируют полицию участники незаконных протестных акций в России.

«Ничего кроме молчания мы в ответ не получили. Просто молчание, аргументов нет, и их не может быть», — сказала представитель МИД.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что отправил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю видео о том, какие меры принимают власти на Западе и в России в ходе несанкционированных акций.

Также эти материалы были переданы главе МИД Швеции, действующему председателю ОБСЕ Анн Линде.