Лавров отправил в ЕС видео о несогласованных акциях на Западе и в России

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что отправил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю видео о том, какие меры принимают власти на Западе и в России в ходе несанкционированных акций.

По его словам, МИД России подготовил «специальный видеоряд» о том, как незаконные акции проводятся и подавляются на Западе и как полиция в России «реагирует на бесчинства демонстрантов в ходе последних событий».

Министр отметил, что это сделано для того, чтобы дискуссия с Западом «велась на основе здравого смысла и фактов».

Лавров рассказал, что накануне эти материалы были переданы главе МИД Швеции, действующему председателю ОБСЕ Анн Линде.

«Сегодня я направил этот же материал в Брюссель, высокому представителю Евросоюза по вопросам внешней политики господину Жозепу Боррелю, чтобы он, готовясь к предстоящему в пятницу визиту в Москву, тоже ознакомился с тем, как нам видится объективная картина, составленная на основе конкретных фактов с обеих сторон, а не на основе голословных утверждений», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Кроме того, Лавров заявил, что освещение в СМИ демонстраций в России и на Западе страдает очевидными двойными стандартами.

Как ожидается, Боррель посетит Москву с рабочим визитом 4—6 февраля.