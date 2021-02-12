Лавров заявил о готовности России к разрыву с ЕС из-за санкций

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. При этом он подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовыми.
Лавров заявил о готовности России к разрыву с ЕС из-за санкций
  • © РИА Новости / POOL

«Исходим из того, что мы готовы. В случае если ещё раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовыми к этому», — сказал Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Как пишут РИА Новости, глава МИД России отметил: «Если хочешь мира — готовься к войне».

«Я убеждён, что вот мы сейчас уже в военном отношении стали полностью самодостаточными. Нам нужно добиваться такого же положения и в экономике», — сказал Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Евросоюз от введения санкций в отношении России, предупредив, что в этом случае последует ответ.

Захарова отметила, что недопустимо ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструмента.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля обсудят возможность введения новых санкций против России.

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