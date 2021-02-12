Лавров заявил о готовности России к разрыву с ЕС из-за санкций

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. При этом он подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовыми.

«Исходим из того, что мы готовы. В случае если ещё раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовыми к этому», — сказал Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Как пишут РИА Новости, глава МИД России отметил: «Если хочешь мира — готовься к войне».

«Я убеждён, что вот мы сейчас уже в военном отношении стали полностью самодостаточными. Нам нужно добиваться такого же положения и в экономике», — сказал Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Евросоюз от введения санкций в отношении России, предупредив, что в этом случае последует ответ.

Захарова отметила, что недопустимо ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструмента.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля обсудят возможность введения новых санкций против России.