Захарова предупредила ЕС об ответе на возможные санкции
- globallookpress.com
«Хочется предостеречь наших еэсовских партнёров от очередного опрометчивого шага. На него неотвратимо последует соразмерный ответ», — цитирует её ТАСС.
Захарова отметила, что недопустимо ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструмента.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля обсудят возможность введения новых санкций против России.