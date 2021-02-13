Глава МИД Финляндии назвал важным сохранение диалога России и ЕС

России и ЕС очень важно сохранять дипломатические отношения во всех ситуациях, в том числе по очень сложным темам, как это делают Москва и Хельсинки, рассказал глава финского МИД Пекка Хаависто.

«Очень важно сохранять дипломатические отношения и общение во всех ситуациях, в том числе по очень сложным темам, как это делают, например, Финляндия и Россия. Думаю, что так же должно происходить и между ЕС и Россией», — сказал он, слова министра приводит РИА Новости.

Хаависто также отметил, что возможный разрыв отношений России и ЕС стал бы «негативным поворотом».

Ранее глава финского МИД заявил, что Финляндия готова предложить площадку для переговоров между Россией и США, в том числе на высшем уровне.