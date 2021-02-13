Финляндия готова провести новую встречу лидеров России и США

Финляндия готова предложить площадку для переговоров между Россией и США, в том числе на высшем уровне, сказал финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

«В случае возникновения необходимости Финляндия всегда готова предоставить свои добрые услуги. Конечно, есть и другие альтернативы, но Хельсинки — это всегда хорошее место для встреч. Я имел возможность встретиться с делегациями России и США минувшей осенью, которые обсуждали в Финляндии договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. И обе делегации были довольны, что мы смогли предложить им нейтральную площадку», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Как отмечает агентство, Хаависто 15 февраля в Петербурге проведёт переговоры с российским министром Сергеем Лавровым.

В октябре 2020 года Россия и США провели в Хельсинки консультации по стратегической стабильности.

Кроме того, в июле 2018 года в финской столице состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.