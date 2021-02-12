В ЕС приняли к сведению слова Лаврова об отношениях Москвы и Брюсселя

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В Европейском союзе приняли к сведению слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова об отношениях с ЕС и разъяснения Кремля на этот счёт. Об этом заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.
В ЕС приняли к сведению слова Лаврова об отношениях Москвы и Брюсселя
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«Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее. Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций. Но мы придерживаемся и важности принципа добрососедства», — цитирует его РИА Новости.

Стано добавил, что ЕС в этом контексте выступает «за отношения, которые были бы выгодны обеим сторонам».

Как ранее рассказали в МИД, российская сторона готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если это произойдёт по инициативе самого Европейского союза.

По словам Лаврова, Россия готова к этому, если со стороны ЕС будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Он отметил, что Россия не желает изолироваться от мировой жизни, «но надо быть готовыми к этому».

В Кремле уточнили, что Москва не желает подобного разрыва отношений, а желает их развития.

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