В ЕС приняли к сведению слова Лаврова об отношениях Москвы и Брюсселя
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«Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее. Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций. Но мы придерживаемся и важности принципа добрососедства», — цитирует его РИА Новости.
Стано добавил, что ЕС в этом контексте выступает «за отношения, которые были бы выгодны обеим сторонам».
Как ранее рассказали в МИД, российская сторона готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если это произойдёт по инициативе самого Европейского союза.
По словам Лаврова, Россия готова к этому, если со стороны ЕС будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Он отметил, что Россия не желает изолироваться от мировой жизни, «но надо быть готовыми к этому».
В Кремле уточнили, что Москва не желает подобного разрыва отношений, а желает их развития.