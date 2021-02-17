В результате протестов в Испании пострадали около 30 человек

Около 30 человек пострадали, восемь из них госпитализированы, в результате протестов и столкновений с полицией в испанских городах, сообщает РИА Новости.

В ряде испанских городов прошли митинги в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя.

В ряде городов Каталонии — Жироне, Льейде, Вике, Реусе — радикалы переворачивали и жгли контейнеры, мопеды, забрасывали полицию различными предметами. Стражи правопорядка применили дубинки и резиновые пули.

По данным службы, пострадавшие были в Барселоне, Льейде, Реусе, Жироне, Вике. Большинство травм оценивается как легкие, один человек находится в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших есть представители сил правопорядка.

Ранее сообщалось, что в Греции сотрудники полиции применили слезоточивый газ против демонстрантов, выступающих против карантинных мер в стране.