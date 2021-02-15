«Иностранные компании заинтересованы в поставках»: Новак исключил возможность простаивания «Северного потока — 2»

Вице-премьер РФ Александр Новак выразил мнение, что «Северный поток — 2» не будет простаивать после завершения строительства, поскольку в его использовании заинтересованы прежде всего европейские партнёры. По его словам, проект реализован уже более чем на 95% и будет завершён, несмотря на деструктивные шаги со стороны Соединённых Штатов. Новак подчеркнул, что «Северный поток — 2» полностью соответствует европейскому законодательству и действия Вашингтона не более чем проявление нерыночной конкуренции на газовом рынке.

Газопровод «Северный поток — 2» не будет простаивать после завершения строительства, поскольку в прокачке углеводородов через него заинтересованы европейские страны и партнёры проекта. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал вице-премьер РФ Александр Новак.

«Я не думаю, что есть именно такие риски, потому что… в этом заинтересованы наши европейские партнёры», — ответил он на вопрос, существует ли вероятность того, что Москва не сможет качать газ по новому трубопроводу из-за противодействия «Северному потоку — 2».

Вице-премьер напомнил, что речь идёт о коммерческом проекте, который реализуется в первую очередь иностранными компаниями, заинтересованными в поставках газа из России.

«Компанией «Газпром» создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект», — рассказал Новак.

Он также выразил уверенность, что «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на деструктивные действия со стороны Соединённых Штатов, которые затягивают строительство газопровода.

«Этот проект полностью соответствует европейскому законодательству. Здесь просто есть такая конкурентная борьба со стороны американских партнёров, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу, то есть, по сути дела, это нерыночные методы конкуренции. А если говорить о законодательстве, юридической стороне вопроса, этот проект абсолютно законен, соответствует всем требованиям европейского законодательства. Поэтому и страны, которые участвуют в нём, заинтересованы в реализации этого проекта», — цитирует ТАСС вице-премьера.

На днях немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники писало, что прерванные из-за непогоды работы по укладке «Северного потока — 2», которые ведёт в водах Дании судно «Фортуна», должны возобновиться на следующей неделе.

Отмечалось, что оператор газопровода Nord Stream 2 AG рассчитывает завершить строительство до конца 2021 года. В свою очередь, российские СМИ сообщали, что в «Газпроме» также ожидают, что трансбалтийский проект заработает до конца года.

Некоторые западные политики не оставляют попыток помешать строительству газопровода. Так, 12 февраля сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джин Шахин направили президенту США Джо Байдену письмо, в котором призвали ввести санкции против проекта.

«Отношения США с Германией — краеугольный камень трансатлантического альянса. Но позволить завершить «Северный поток — 2» — неконструктивный шаг для этого партнёрства», — цитирует парламентариев Bloomberg.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в очередной раз призвал остановить строительство, заявив, что проект «усиливает зависимость ЕС, наносит удар по экономике и безопасности» и может быть вскоре использован «в интересах агрессивной политики России».

В то же время продолжаются переговоры на высоком уровне между Германией и США, во время которых Берлин пытается убедить американские власти отказаться от санкционного давления на «Северный поток — 2». Вероятно, в связи с этим в Госдепе взяли паузу, комментируя ход строительства в следующем ключе: продолжаем отслеживать, но рассматриваем санкции как «один из важных инструментов».

В поддержку завершения строительства также последовательно высказываются федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и глава австрийского правительства Себастьян Курц.

Так, Меркель после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале февраля подчёркивала, что считает экстерриториальные санкции «не лучшим путём» урегулирования ситуации. А Курц выразил уверенность, что от ввода в строй нового газопровода намного больше выиграют европейские страны, и назвал ошибочной позицию, согласно которой проект будет отвечать интересам России.

Комментируя перспективы проекта, эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что европейские компании не выйдут из проекта на завершающей стадии, поскольку в него уже вложены слишком большие средства.

«Вашингтон пытается снизить инвестиционную привлекательность «СП-2», но европейские компании уже вложили в него около €5 млрд, поэтому покидать проект они не станут. Проблемы могут прийти как раз со стороны политических структур Старого Света. Последние 12 км трубы проходят в немецкой акватории и попадают под действие Газовой директивы ЕС, которая ограничивает поставки «голубого топлива» одним экспортёром по одному и тому же маршруту, — пояснил эксперт. — По европейским законам российская монополия сможет поставлять по трубопроводу только 50% собственного топлива, а другую половину должна отдать конкурентам. Эта проблема уже решается. В Германии создан экологический фонд, который сможет присвоить «СП-2» статус климатически важного для Европы проекта. Американским санкциям такой фонд не воспрепятствует, но от Газовой директивы ЕС сможет трубопровод уберечь».