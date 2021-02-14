Новак исключил простаивание «Северного потока — 2» после строительства

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Газопровод «Северный поток — 2» после завершения строительства не будет простаивать, в прокачке газа через него заинтересованы европейские партнёры, заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире канала «Россия 1».
Новак исключил простаивание «Северного потока — 2» после строительства
  • РИА Новости

«Я не думаю, что есть именно такие риски, потому что опять же в этом заинтересованы наши европейские партнёры», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли шансы, что Россия не сможет качать газ по трубопроводу из-за давления на проект. Слова вице-премьера приводит ТАСС.

Новак подчеркнул, что «Северный поток — 2» абсолютно законен и соответствует всем требованиям европейского законодательства.

Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер рассказала, что Германия находится в контакте с американской стороной касательно угроз о введении санкций против «Северного потока — 2».

Также вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен.

В свою очередь, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что «Северный поток — 2» является «европейским проектом», отвечающим интересам многих стран ЕС.

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