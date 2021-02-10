В ФРГ заявили об обсуждении с США вопроса «Северного потока — 2»
- Reuters
«От имени правительства ФРГ могу сказать, что мы приняли к сведению сообщения СМИ, правительство ФРГ находится в контакте с администрацией США по поводу санкций США и угроз санкций против «Северного потока — 2», — цитирует её РИА Новости.
По словам Деммер, это закрытые переговоры и закрытый письменный обмен, который в Германии не комментируют.
Ранее вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен.
Также федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что «Северный поток — 2» является «европейским проектом», отвечающим интересам многих стран ЕС.