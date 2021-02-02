Вице-канцлер ФРГ уверен в реализации «Северного потока — 2»

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Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен.
Вице-канцлер ФРГ уверен в реализации «Северного потока — 2»
  • © Tobias SCHWARZ / AFP

Как передаёт ТАСС, он утвердительно ответил на вопрос ведущих онлайн-конференции «Европа-2021», «будет ли «Северный поток — 2» достроен до конца».

На замечание, что против проекта выступают многие партнёры Германии, Шольц отметил, что «сложности есть».

Однако, по его словам, европейские государства детально объяснили, что это их вопрос и что «они не хотят, чтобы другие вмешивались». 

Ранее в МИД ФРГ заявили, что правительства ряда стран Евросоюза предлагали в прошлом включить проект в дискуссию о санкциях против России, но позиция Берлина остаётся неизменной.

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