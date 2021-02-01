В МИД ФРГ оценили возможность санкций против «Северного потока — 2»
- Reuters
«Это было предложено в прошлом разными европейскими правительствами, таким образом, это не новость. Одновременно вам известна позиция немецкого правительства на этот счёт», — цитирует РИА Новости дипломата.
Он подчеркнул, что в позиции Берлина «ничего не поменялось».
Ему задали вопрос о позиции Франции в отношении проекта газопровода.
«Эта позиция... нам, конечно, известна», — сказал он, добавив, что Берлину неизвестно, «изменилось ли что-то в этой позиции».
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что с приходом к власти в США новой администрации ФРГ не будет менять позицию по строительству «Северного потока — 2».
1 февраля во Франции заявили, что санкции, принятые в отношении России, недостаточны.
Там отмечали, что рассматривается вариант «Северного потока — 2», подчёркивая, что «это решение Берлина, потому что трубопровод находится в Германии».