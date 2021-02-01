В МИД ФРГ оценили возможность санкций против «Северного потока — 2»

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Правительства ряда стран Европейского союза предлагали в прошлом включить проект «Северный поток — 2» в дискуссию о санкциях против России, но позиция Берлина остаётся неизменной. Об этом в ходе брифинга заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
В МИД ФРГ оценили возможность санкций против «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Это было предложено в прошлом разными европейскими правительствами, таким образом, это не новость. Одновременно вам известна позиция немецкого правительства на этот счёт», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он подчеркнул, что в позиции Берлина «ничего не поменялось».

Ему задали вопрос о позиции Франции в отношении проекта газопровода.

«Эта позиция... нам, конечно, известна», — сказал он, добавив, что Берлину неизвестно, «изменилось ли что-то в этой позиции».

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что с приходом к власти в США новой администрации ФРГ не будет менять позицию по строительству «Северного потока — 2».

1 февраля во Франции заявили, что санкции, принятые в отношении России, недостаточны. 

Там отмечали, что рассматривается вариант «Северного потока — 2», подчёркивая, что «это решение Берлина, потому что трубопровод находится в Германии».

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