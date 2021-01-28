МИД ФРГ подтвердил неизменность позиции по «Северному потоку — 2»

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С приходом к власти новой администрации в США Берлин не будет менять позицию по поводу строительства «Северного потока — 2», заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
МИД ФРГ подтвердил неизменность позиции по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«Мы хотим обсудить это с США, но наша принципиальная позиция по этому вопросу не изменилась», — заявил министр в интервью Reuters после разговора с новым госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном.

По его мнению, сторонам в целом нужно определиться, «имеет ли смысл в трансатлантических отношениях вводить наказания в виде пошлин или санкций в отношении друг друга».

Ранее президент США Джо Байден назвал проект газопровода плохой сделкой для Европы.

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