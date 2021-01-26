Байден считает «Северный поток — 2» «плохой сделкой» для Европы

Президент США Джо Байден считает проект газопровода «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент всё ещё считает, что «Северный поток» — это плохая сделка для Европы», — сказала она.

По её словам, американская сторона намерена изучить предпринятые предыдущей администрацией меры в отношении проекта.

Таким образом она ответила на вопрос о том, какова позиция новой администрации в отношении газопровода.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока — 2» неуместными.