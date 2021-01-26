Байден считает «Северный поток — 2» «плохой сделкой» для Европы
- Reuters
«Президент всё ещё считает, что «Северный поток» — это плохая сделка для Европы», — сказала она.
По её словам, американская сторона намерена изучить предпринятые предыдущей администрацией меры в отношении проекта.
Таким образом она ответила на вопрос о том, какова позиция новой администрации в отношении газопровода.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока — 2» неуместными.