Байден считает «Северный поток — 2» «плохой сделкой» для Европы

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Президент США Джо Байден считает проект газопровода «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Байден считает «Северный поток — 2» «плохой сделкой» для Европы
  • Reuters

«Президент всё ещё считает, что «Северный поток» — это плохая сделка для Европы», — сказала она. 

По её словам, американская сторона намерена изучить предпринятые предыдущей администрацией меры в отношении проекта.

Таким образом она ответила на вопрос о том, какова позиция новой администрации в отношении газопровода. 

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока — 2» неуместными.

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