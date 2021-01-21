Меркель назвала неуместными санкции США против «Северного потока — 2»
- Reuters
Как отметила глава правительства, речь не идёт о том, что между Соединёнными Штатами и Россией нет никаких отношений в нефтяной сфере.
«Нужно рассматривать всё это в целом, поговорить друг с другом, (есть ли. — RT) желание вообще вести торговлю газом с Россией, какая зависимость будет признаваться… Я считаю эти экстерриториальные санкции в любом случае средством, которое неуместно», — цитирует Меркель РИА Новости.
Ранее США расширили санкции в отношении проекта газопровода. Меры направлены против трубоукладочной баржи «Фортуна» и её компании-владельца.
В Кремле действия Вашингтона назвали грубым и незаконным давлением на экономических операторов.
В правительстве ФРГ сообщили, что позиция Берлина по завершению строительства остаётся прежней.