Меркель назвала неуместными санкции США против «Северного потока — 2»

Экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока — 2» неуместны, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Как отметила глава правительства, речь не идёт о том, что между Соединёнными Штатами и Россией нет никаких отношений в нефтяной сфере.

«Нужно рассматривать всё это в целом, поговорить друг с другом, (есть ли. — RT) желание вообще вести торговлю газом с Россией, какая зависимость будет признаваться… Я считаю эти экстерриториальные санкции в любом случае средством, которое неуместно», — цитирует Меркель РИА Новости.

Ранее США расширили санкции в отношении проекта газопровода. Меры направлены против трубоукладочной баржи «Фортуна» и её компании-владельца.

В Кремле действия Вашингтона назвали грубым и незаконным давлением на экономических операторов.

В правительстве ФРГ сообщили, что позиция Берлина по завершению строительства остаётся прежней.