В кабмине ФРГ прокомментировали санкции США по «Северному потоку — 2»

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Позиция правительства Германии по «Северному потоку — 2» на фоне новых санкций США не изменилась, заявила представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц.
В кабмине ФРГ прокомментировали санкции США по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«Мы приняли к сведению последние события, наша принципиальная позиция по экстерриториальным санкциям не изменилась. И [позиция] по завершению строительства «Северного потока — 2» остаётся прежней», — приводит её слова ТАСС.

Ранее Соединённые Штаты расширили санкции в отношении газотранспортного проекта «Северный поток — 2». Меры направлены против трубоукладочной баржи «Фортуна» и её компании-владельца.

В Кремле действия Вашингтона назвали грубым и незаконным давлением на экономических операторов СП-2. 

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