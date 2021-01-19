«Грубое, незаконное давление»: США ввели санкции против трубоукладчика «Северного потока — 2»

США расширили санкции в отношении газотранспортного проекта «Северный поток — 2». Меры направлены против российской трубоукладочной баржи «Фортуна» и её компании-владельца. Введение рестрикций предусмотрено законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В Кремле действия Вашингтона назвали «грубым и незаконным давлением» на экономических операторов «Северного потока — 2». Эксперты считают, что новые ограничения могут повлиять на сроки реализации проекта, однако не помешают завершению строительства газопровода.

19 января Вашингтон расширил санкции против газотранспортного проекта «Северный поток — 2». Об этом заявило Министерство финансов США.

О намерении властей Соединённых Штатов ввести в действие очередной пакет ограничений стало известно ещё накануне, информацию подтвердила официальный представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ.

«Мы с сожалением принимаем к сведению это заявление (о введении санкций. — RT)», — заявила она.

Речь идёт о санкциях США против трубоукладочного судна «Фортуна» и российской компании «КВТ-Рус», которая владеет им с декабря 2020 года. Ограничения уже традиционно вводятся по линии закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

По словам госсекретаря США Майка Помпео, Соединённые Штаты рассмотрят в ближайшее время дополнительные санкции против России в рамках СAATSA.

Продолжение прежней линии

В Москве уже прокомментировали очередную попытку США прервать строительство трубопровода. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, международный проект «Северный поток— 2» продолжает сталкиваться с «грубым, незаконным давлением» со стороны США.

«Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжается и растёт. Мы сожалеем в этой связи», — сказал Песков.

Накануне, 18 января, пресс-секретарь посольства США в Берлине Джозеф Джордано-Шольц заявил германскому агентству DPA, что произведённый в этот день арест «критика Кремля» Алексея Навального сыграл свою роль в продвижении санкций.

Трубоукладочная баржа «Фортуна»

globallookpress.com

© Jens Büttner

По словам дипломата, арест стал «очередным чётким сигналом, что поведение России не меняется». Кроме того, по его словам, США по-прежнему надеются, что Германия пересмотрит свою позицию в отношении трубопровода.

О готовящихся санкциях ранее сообщило и германское издание Handelsblatt. Газета привела слова представителя американского посольства, который заявил, что США продолжат предпринимать «все необходимые и соразмерные шаги», чтобы предотвратить завершение строительства «Северного потока — 2».

«Хотя мы не комментируем будущие санкционные меры, мы продолжаем обмениваться информацией по потенциальным вопросам санкций с союзниками и партнёрами», — цитирует Handelsblatt представителя посольства.

По мнению экспертов, новые американские санкции лишены оснований. Такую точку зрения в комментарии RT высказал заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Непонятно, на каком основании вводятся эти санкции, ведь судно «Фортуна» даже не приступило ещё к работам. Впрочем, эти ограничения не смогут повлиять на ход строительства. Ранее российская сторона приняла меры, чтобы санкции США не смогли повлиять на реализацию проекта «Северный поток — 2», — пояснил эксперт.

Похожего мнения придерживается и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Как он отметил в беседе с RT, судно «Фортуна» пока не работало на глубоководье, поэтому неясно, на каком основании США вводят против него санкции.

«Но эти ограничения не помешают строить «Северный поток — 2». Суть санкций в том, чтобы тормозить работу компаний, работающих на международном рынке, например, через блокировку их долларовых счетов и так далее. Но для российского судна эта угроза не страшна, тем более что корабль поменял собственника. Не говоря уже о том, что, кроме «Фортуны», есть ещё и «Академик Черский» — этот корабль тоже может укладывать трубы газопровода», — пояснил Юшков.

Эксперт также добавил, что новые санкции США ничего не добавляют к прежним ограничениям, которые уже вводил Вашингтон.

Растущее давление

Новые санкции — далеко не первые ограничения, которые вводит Вашингтон против российско-европейского газового проекта.

Рестрикции против «Северного потока — 2» содержались в оборонном бюджете США, принятом в декабре 2019 года. Тогда американские ограничения вынудили выйти из проекта швейцарскую компанию Allseas. Она занималась прокладкой труб газовой магистрали между Россией и ФРГ.

Однако, как заявил в январе 2020 года председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Россия способна достроить газопровод своими силами.

«Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1».

В июле 2020 года Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG использовать якорные трубоукладчики при строительстве газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах страны. Это дало возможность подключать к работам российскую баржу «Фортуна» — ранее вести прокладку труб могло только российское судно «Академик Черский».

В октябре 2020 года Госдепартамент США расширил трактовку уже действующих санкций по линии закона США об обеспечении энергетической безопасности Европы (Protecting Europe's Energy Security Act — PEESA). Внешнеполитическое ведомство пояснило, что ограничения касаются не только тех компаний, которые заняты непосредственно укладкой трубопровода, но и тех, которые оказывают услуги проекту и поставляют товары.

После этого проект покинула норвежская копания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), которая проводила проверку строительных работ на соответствие различным стандартам.

Тем не менее в конце декабря были завершены работы по укладке газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ на отрезке протяжённостью 2,6 км. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на заявление компании Nord Stream 2. Следующим этапом станут работы в водах Дании.

Вместе с тем 1 января 2021 года в обход президентского вето сенат конгресса США принял оборонный бюджет (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год (начался 1 октября), в котором предусмотрены очередные меры по ужесточению ограничений в отношении газотранспортного проекта. Документ включает положение, дополняющее подраздел закона США об обеспечении энергетической безопасности Европы (PEESA), в котором идёт речь о расширении санкций против «Северного потока — 2». В частности, рестрикции предусмотрены в отношении компаний, оказывающих проекту страховые и андеррайтинговые услуги. (Андеррайтинг — гарантии получения выплат в случае финансовых убытков.)

Сенат США

Reuters

© AP Photo/J. Scott Applewhite

В результате 13 января 2021 года датское издание Politiken со ссылкой на свои источники сообщило, что датская инжиниринговая компания Rambøll выходит из проекта «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций со стороны США.

Позднее швейцарская компания Zurich Insurance Group подтвердила, что тоже выходит из процесса строительства газопровода.

Кроме того, как сообщает Bild, от участия в проекте решил отказаться германский концерн Bilfinger SE.

«Исключительные обстоятельства»

Постоянное давление со стороны США затрудняет реализацию проекта. В «Газпроме» не исключают, что строительство газопровода может быть приостановлено. Об этом со ссылкой на проспект размещения евробондов компании сообщило агентство Reuters.

«В исключительных обстоятельствах, в том числе вследствие оказания политического давления, такие изменения (политических условий. — RT) могут привести к приостановке или свёртыванию проекта», — говорится в сообщении.

Эксперты также не исключают вероятности приостановки реализации проекта и при этом отмечают неопределённость в действиях европейских партнёров.

По словам Игоря Юшкова, строительство газопровода может завершиться к июлю или августу этого года. Однако затем может начаться новый этап борьбы Вашингтона: не исключено, что США попытаются заблокировать эксплуатацию «Северного потока — 2», считает эксперт.

«Главный риск заключается даже не в том, что газопровод не будет достроен, а в том, что пока нет гарантий, что страны Европы введут «Северный поток — 2» в эксплуатацию. Пока нет окончательной ясности, намерены европейцы проводить собственную линию в этом вопросе или будут слушать США», — сказал эксперт.

В свою очередь, Алексей Гривач напомнил, что Вашингтон вводит против «Северного потока — 2» санкции на протяжении всего периода работ по прокладке магистрали.

Российское судно «Академик Черский»

© Газпром флот

«Санкции постоянно расширяются, по мере того как продолжается строительство газопровода. По плану «Северный поток — 2» должен быть достроен в течение первой половины 2021 года. Но, учитывая активное противодействие, шантаж и давление со стороны США, процесс может затянуться», — полагает эксперт.

При этом в «Газпроме» заявили о намерении достроить газопровод, несмотря на сильное санкционное давление на проект. Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление сделал один из топ-менеджеров компании, выступая на пресс-конференции. Он подтвердил, что «Газпром» намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям».