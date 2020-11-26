Сертификатор «Северного потока — 2» покинул проект из-за угрозы санкций

Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), которая является сертификатором «Северного потока — 2», вышла из проекта из-за угрозы санкций со стороны США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Там напомнили, что Госдеп выпустил новое руководство в отношении закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).

В компании считают, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащённых судов, обслуживающих «Северный поток — 2», подпадает под санкции.

«Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA», — говорится в сообщении норвежской компании.

В DNV GL пояснили, что их работа в рамках проекта «Северный поток — 2» заключалась в рассмотрении документации и проверке строительных работ на предмет соответствия стандартам.

Компания также должна была выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства.

В Nord Stream 2 AG отметили, что не могут «раскрывать или комментировать» коммерческую информацию.

При этом там подчеркнули, что защищать европейские компании от незаконных санкций «должны правительства и Европейская комиссия».

В октябре Госдепартамент расширил интерпретацию санкций против «Северного потока — 2».

Теперь такие меры могут затрагивать компании, предоставляющие услуги или товары для судов, участвующих в проекте.

Как писали СМИ, ссылаясь на источники, США намерены ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода.