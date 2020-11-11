Bloomberg: США планируют новые санкции из-за «Северного потока — 2»

Власти США намерены ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что поправка о новых мерах будет включена в законопроект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который должен быть принят до конца текущего календарного года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока — 2» являются проявлением рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона.

Заместитель главы российского МИД Александр Панкин, комментируя ситуацию, отмечал, что США продолжат мешать проекту «Северный поток — 2» вне зависимости от результатов выборов, они делят «энергетический пирог Европы», ссылаясь на то, что она уязвима перед Россией.