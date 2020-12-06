«Политическая агрессия»: Захарова ответила на призыв США к ЕС по «Северному потоку — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «политической агрессией» заявление и. о. посла США в Германии Робин Куинвилл о моратории на строительство газопровода «Северный поток — 2». Захарова также напомнила о призыве американской стороны «быть ответственным игроком в международной экономике».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «политической агрессией» призыв исполняющей обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2».

Куинвилл в интервью изданию Handelsblatt заявила, что «для ЕС и ФРГ пришло время объявить мораторий на строительство газопровода». По её словам, подобная мера станет чётким сигналом того, что Европа больше не приемлет «продолжающегося вредоносного поведения России».

«Этот газопровод является не только экономическим проектом, но и политическим инструментом Кремля, с помощью которого планируется обойти Украину и разделить Европу», — заявила Куинвилл.

Представитель российского внешнеполитического ведомства в своём Facebook назвала подобное заявление «фантастикой» и напомнила, что 5 марта 2014 года американская газета The Washington Times опубликовала материал с заголовком: «Администрация Рейгана предупреждала, что поставки российского газа через Украину ослабят Запад». В статье, отметила Захарова, говорилось, что в 1981 году советники из администрации президента США Рональда Рейгана призывали к противодействию новому трубопроводу из России в Европу. В Белом доме тогда заявили, что такая «стратегия направлена на ограничение экономических рычагов советского влияния на Запад», уточнила она.

«Вот такая дихотомия. Российская труба, куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована, вызывает у США десятилетиями одну реакцию — политической агрессии и незаконного противодействия», — подчеркнула Захарова.

«Хочется сказать Вашингтону: «Нельзя играть против правил. Если вы хотите быть ответственным игроком в международной экономике, надо играть по правилам», — отметила Захарова.

Она напомнила, что именно эту фразу произнесла бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в контексте российского газа в 2006 году.

«Время вернуло США их же призыв», — отметила Захарова.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» проходит от побережья России в Балтийском море до Германии. Соединённые Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, активно выступают против завершения строительства, утверждая, что проект якобы угрожает энергобезопасности Европы. В частности, американская сторона неоднократно объявляла о введении ограничительных мер, призванных помешать завершению строительства.

Так, в конце 2019 года американский лидер Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет страны на новый финансовый год, который, помимо прочего, включал санкции против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В документе говорилось, что рестрикции будут введены против судов, осуществляющих прокладку труб на глубине более 100 футов (30 м), а также компаний, которые продают либо сдают в аренду такие суда.

После этого швейцарская компания Allseas, которая осуществляла укладку труб «Северного потока — 2», опасаясь возможных санкций со стороны Вашингтона, прекратила участие в проекте. Глава «Газпрома» Алексей Миллер тогда заявил, что трубопровод будет достроен своими силами, отметив, что у России нет для этого технологических препятствий.

В октябре 2020 года США расширили интерпретацию положений закона, в рамках которого были введены санкции в отношении российских газопроводов. В Госдепартаменте заявили, что теперь ограничительные меры будут затрагивать компании, также предоставляющие услуги или товары для судов, участвующих в проектах «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Помимо этого, в начале декабря конгресс США согласовал расширение санкций в отношении газопроводов. Новые ограничения вошли в проект оборонного бюджета США на 2021 год.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт, комментируя решение конгресса в своём Twitter, заявил, что российский газопровод якобы наносит ущерб безопасности и суверенитету ЕС, а также укрепляет доминирующее положение России на рынках природного газа Европы.

При этом в Еврокомиссии выступили против американских санкций, раскритиковав попытку третьих стран вмешиваться в европейскую политику. Представитель пресс-службы ЕК Петер Стано отметил, что в случае применения Вашингтоном нового пакета ограничений, ЕС будет отстаивать интересы своих компаний.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя намерение США расширить санкции против газопровода, назвал это проявлением недобросовестной конкуренции, противоречащим принципам международной торговли и международного права.