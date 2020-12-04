В проект оборонного бюджета США включили санкции по С-400 и «Северному потоку — 2»

Согласованный обеими палатами конгресса США проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год включает в себя санкции против Турции из-за покупки российских систем С-400, а также расширение санкций в отношении проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

В документе говорится, что президент США не позднее чем через 30 дней после выступления в силу закона должен ввести «пять или более» ограничений в отношении каждого лица, которое «сознательно участвовало в приобретении систем С-400».

Кроме того, законопроект содержит положение, которое дополняет подраздел Закона об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года по «пояснению и расширению санкций в отношении проектов строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Ранее в Госдепартаменте заявляли, что риск применения санкций в отношении Анкары из-за С-400 увеличивается.

Как подчёркивал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Турция не собирается отказываться от комплексов.

В октябре Госдеп расширил интерпретацию санкций против «Северного потока — 2».