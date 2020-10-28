В Госдепе заявили, что риск санкций для Турции из-за С-400 растёт
- РИА Новости
«Что касается санкций CAATSA, то риск их применения никогда не исчезал. Что мы видим к настоящему времени, за период между прошлым и нынешним годом, так это увеличивающийся риск», — цитирует ТАСС дипломата.
Таким образом он прокомментировал перспективы использования США мер против Турции за покупку С-400.
Купер подчеркнул, что санкционный риск, которому себя подвергает Турция, вполне реален.
«Что касается санкций, то год назад намерение заключалось в том, чтобы вывести Турцию из-под угрозы применения в отношении неё санкций. Это возвращает нас в сегодняшний день. Упомянутый риск весьма реален. Санкции являются одним из действительно существующих вариантов действий. Я бы повторил, что это не исчезло», — добавил он.
CAATSA — Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», был принят в США в 2017 году.
Ранее в Госдепе заявили, что США осуждают испытания в Турции систем С-400.
Как подчёркивал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара не намерена отказываться от комплексов. Он отметил, что Турция — это не племенное государство.