В Госдепе заявили, что риск санкций для Турции из-за С-400 растёт

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Риск применения США санкций в отношении Турции из-за приобретения у России зенитных ракетных систем С-400 увеличивается. Об этом заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер в ходе брифинга.
В Госдепе заявили, что риск санкций для Турции из-за С-400 растёт
  • РИА Новости

«Что касается санкций CAATSA, то риск их применения никогда не исчезал. Что мы видим к настоящему времени, за период между прошлым и нынешним годом, так это увеличивающийся риск», — цитирует ТАСС дипломата.

Таким образом он прокомментировал перспективы использования США мер против Турции за покупку С-400.

Купер подчеркнул, что санкционный риск, которому себя подвергает Турция, вполне реален.

«Что касается санкций, то год назад намерение заключалось в том, чтобы вывести Турцию из-под угрозы применения в отношении неё санкций. Это возвращает нас в сегодняшний день. Упомянутый риск весьма реален. Санкции являются одним из действительно существующих вариантов действий. Я бы повторил, что это не исчезло», — добавил он.

CAATSA — Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», был принят в США в 2017 году.

Ранее в Госдепе заявили, что США осуждают испытания в Турции систем С-400.

Как подчёркивал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара не намерена отказываться от комплексов. Он отметил, что Турция — это не племенное государство.

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