США осудили испытания С-400 в Турции

Соединённые Штаты решительно осуждают испытания в Турции приобретённых у России систем С-400.

Как заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус, эти действия противоречат обязательствам, взятым на себя Анкарой при вступлении в НАТО.

«Мы самым решительным образом осуждаем испытательные пуски С-400 как несовместимые с обязательствами Турции как союзника по НАТО и стратегического партнёра США», — цитирует её ТАСС.

Как ранее отметили в турецком Минобороны, Турция ожидает от союзников по НАТО обсуждения «альтернативных решений» вместо заявлений, критикующих покупку турецкой стороной российских ЗРС С-400.

23 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об испытаниях С-400 в Турции.