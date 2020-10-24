Турция ответила на обвинения союзников по НАТО в закупке С-400

Турция ожидает от союзников по НАТО обсуждения «альтернативных решений» вместо заявлений, критикующих покупку турецкой стороной российских ЗРС С-400.

«Мы ждём от наших союзников, что вместо того, чтобы делать заявления о разрушении наших отношений, они сфокусируются на переговорах по поиску дополнительных разумных технических мер, альтернативных С-400», — заявили в турецком Министерстве обороны.

Там подчеркнули, что С-400 будут использоваться «независимо и без интеграции в какую-либо систему командного управления НАТО».

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что армия продолжает готовить С-400 к развёртыванию.