Эрдоган напомнил США, что Турция это «не племенное государство»

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган напомнил США, что Анкара не намерена отказываться от купленных у России ЗРК С-400.
Эрдоган напомнил США, что Турция это «не племенное государство»
  • Reuters

«Соединённые Штаты не знают, с кем они имеют дело. Вы сказали отправить С-400 обратно в Россию. Но мы не племенное государство, мы Турция», — сказал турецкий президент на митинге, его слова приводит ТАСС.

Эрдоган предложил США «не опаздывать и вводить» санкции против Анкары, какими бы они ни были.

Он напомнил, что Турция «заплатила деньги за F-35, однако США так ей их и не поставили».

Ранее в Госдепе заявили, что Соединённые Штаты решительно осуждают испытания в Турции приобретённых у России систем С-400.

Турция ответила на обвинения союзников по НАТО в закупке систем.

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