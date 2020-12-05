Захарова прокомментировала заявление США по «Северному потоку — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв посольства США в Берлине в адрес ФРГ и ЕС наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Фантастика какая-то. 5 марта 2014 года в The Washington Times вышла статья с ровно противоположным заголовком: «Администрация Рейгана предупреждала, что поставки российского газа через Украину ослабят Запад». В статье говорится: «В памятной записке для Белого дома в июле 1981 года советники в администрации Рональда Рейгана призывали к противодействию новому трубопроводу из богатых нефтью и газом регионов России в Европу, предупреждая, что это ослабит позиции Запада». «Наша стратегия направлена на ограничение экономических рычагов советского влияния на Запад», — заявили помощники Пентагона в Белом доме». Вот такая дихотомия», — написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что «российская труба — куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована — вызывает у США десятилетиями одну реакцию — политической агрессии и незаконного противодействия».

Ранее посольство США в Германии призвало ФРГ и Евросоюз наложить мораторий на строительство «Северного потока — 2». В американской дипломатической миссии заявили, что проект газопровода является «политическим инструментом».