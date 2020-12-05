В США призвали ЕС и ФРГ наложить мораторий на «Северный поток — 2»

Короткая ссылка
Посольство США в Германии призвало ФРГ и Евросоюз наложить мораторий на строительство «Северного потока — 2».
В США призвали ЕС и ФРГ наложить мораторий на «Северный поток — 2»
  • Reuters

«Сейчас для Германии и ЕС пришла пора наложить мораторий на строительство трубопровода», — заявила исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл газете Handelsblatt.

По её словам, это стало бы сигналом о том, что Европа больше не будет мириться со «злонамеренным поведением России».

Она добавила, что данный проект является «политическим инструментом».

Ранее стало известно, что, по данным властей Германии, укладывать трубы в рамках немецкого участка подводного газопровода «Северный поток — 2» будет баржа «Фортуна».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить