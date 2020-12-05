В США призвали ЕС и ФРГ наложить мораторий на «Северный поток — 2»

Посольство США в Германии призвало ФРГ и Евросоюз наложить мораторий на строительство «Северного потока — 2».

«Сейчас для Германии и ЕС пришла пора наложить мораторий на строительство трубопровода», — заявила исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл газете Handelsblatt.

По её словам, это стало бы сигналом о том, что Европа больше не будет мириться со «злонамеренным поведением России».

Она добавила, что данный проект является «политическим инструментом».

Ранее стало известно, что, по данным властей Германии, укладывать трубы в рамках немецкого участка подводного газопровода «Северный поток — 2» будет баржа «Фортуна».