В США призвали ЕС и ФРГ наложить мораторий на «Северный поток — 2»
- Reuters
«Сейчас для Германии и ЕС пришла пора наложить мораторий на строительство трубопровода», — заявила исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл газете Handelsblatt.
По её словам, это стало бы сигналом о том, что Европа больше не будет мириться со «злонамеренным поведением России».
Она добавила, что данный проект является «политическим инструментом».
Ранее стало известно, что, по данным властей Германии, укладывать трубы в рамках немецкого участка подводного газопровода «Северный поток — 2» будет баржа «Фортуна».