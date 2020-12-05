Назван трубоукладчик «Северного потока — 2» в водах ФРГ
- Reuters
Об этом пишет РБК со ссылкой на объявленное Федеральным морским и гидрографическим агентством Германии навигационное предупреждение.
Отмечается, что «Фортуна» в период с 5 по 31 декабря будет вести работы на газопроводе в Балтийском море южнее района Адлергрунд.
Также издание пишет, что в настоящее время баржа находится в порту Висмар в Германии.
Ранее стало известно, что в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год было включено расширение санкций против «Северного потока — 2».
В Кремле заявили, что санкции американской стороны в отношении «Северного потока — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.