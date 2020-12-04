В Кремле обозначили позицию по санкциям США против «Северного потока — 2»
- РИА Новости
«Точно также, как ко всем остальным санкционным устремлениям американской стороны. В контексте «Северного потока — 2» считаем это не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции, и, конечно, такие шаги, по нашему убеждению, они в основе своей противоречат принципам международной торговли, кроме того, международному праву», — сказал он.
Таким образом он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что в проект оборонного бюджета США вошли санкции против проекта.
«Мы будем делать всё для защиты наших интересов и для защиты интересов международных коммерческих проектов», — сказал Песков.
Ранее стало известно, что в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год было включено расширение санкций против «Северного потока — 2».
Кроме того, в документе содержатся санкции против турецкой стороны из-за покупки С-400.