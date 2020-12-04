ЕК выступила против санкций США в отношении «Северного потока — 2»
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Еврокомиссии Петера Стано.
«Экстратерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах», — заявил он.
Ранее сообщалось, что в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год было включено расширение санкций против «Северного потока — 2».
В Кремле заявили, что санкции американской стороны в отношении «Северного потока — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.