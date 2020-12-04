ЕК выступила против санкций США в отношении «Северного потока — 2»

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Европейская комиссия выступила против планов Соединённых Штатов ужесточить экономические ограничения в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».
ЕК выступила против санкций США в отношении «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Еврокомиссии Петера Стано.

«Экстратерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах», — заявил он. 

Ранее сообщалось, что в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год было включено расширение санкций против «Северного потока — 2».

В Кремле заявили, что санкции американской стороны в отношении «Северного потока — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.

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