ЕК выступила против санкций США в отношении «Северного потока — 2»

Европейская комиссия выступила против планов Соединённых Штатов ужесточить экономические ограничения в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Еврокомиссии Петера Стано.

«Экстратерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год было включено расширение санкций против «Северного потока — 2».

В Кремле заявили, что санкции американской стороны в отношении «Северного потока — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.