«Эта позиция не сработает»: почему США не оставляют попыток помешать строительству «Северного потока — 2»

В Госдепе призвали остановить реализацию «Северного потока — 2», назвав его «главным проектом России по оказанию вредоносного влияния». По мнению заместителя помощника госсекретаря США Кристофера Робинсона, этот трубопровод представляет угрозу энергетической и национальной безопасности Европы и трансатлантической безопасности в целом. Впрочем, с точки зрения экспертов, российский газопровод «гораздо более коммерчески ориентированный», чем американский проект по поставкам сланцевых углеводородов. Аналитики отмечают, что избранный глава Белого дома Джо Байден нацелен на улучшение отношений с Европой, поэтому строительство «Северного потока — 2», скорее всего, будет успешно завершено.

В Госдепе призвали остановить реализацию «Северного потока — 2». По словам заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофера Робинсона, санкционные ограничения против проекта являются «эффективными».

«Мы не хотим применять санкции, но мы используем эти полномочия и инструменты, чтобы остановить проект», — заявил представитель Госдепа во время интернет-конференции «Атлантического совета»*.

Он добавил, что «Северный поток — 2» якобы «представляет угрозу» для энергетической и национальной безопасности Европы, а также трансатлантической безопасности в целом.

«(Трубопровод. — RT) укрепит доминирующее положение России на европейском газовом рынке и станет политическим инструментом, посредством которого она сможет оказывать давление, осуществлять контроль и продвигать свою геополитическую повестку», — уверен Робинсон.

С его точки зрения, «Северный поток — 2» — «это не коммерческий проект, а главный проект России по оказанию вредоносного влияния».

«Если мы хотим добиться большей стабильности в российско-американских отношениях и укрепить их, то для будущего этих отношений необходимо противодействовать пагубному влиянию России и положить ему конец. Поэтому нам следует остановить строительство «Северного потока — 2», — сказал представитель Госдепа.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT назвал заявление Робинсона, как и позицию США в этом вопросе, «безобразным».

«Во-первых, эта сфера в принципе не подлежит санкциям, потому что это вопросы экономического сотрудничества. Причём (с позиции США) экономического сотрудничества между третьими странами, без участия США и не затрагивающие интересы Штатов. Во-вторых, понятно, что это всего лишь пропихивание своих интересов в ситуацию, где эти интересы сейчас не представлены, через попытку заблокировать российский природный газ и поставлять свой сжиженный на те же самые рынки», — отметил Косачёв, добавив, что «эта позиция не сработает».

Ситуация вокруг проекта

Напомним, на прошлой неделе американский сенат одобрил большинством голосов оборонный бюджет страны (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год (начался 1 октября). Документ предполагает ужесточение ограничительных мер против «Северного потока — 2». Законопроект включает положение, дополняющее подраздел закона США об обеспечении энергетической безопасности Европы (Protecting Europe's Energy Security Act (PEESA). Речь идёт о «пояснении и расширении» санкций в отношении «Северного потока — 2».

В проекте оборонного бюджета предусмотрены рестрикции против компаний, оказывающих страховые и андеррайтинговые (андеррайтинг — гарантии получения выплат в случае финансовых убытков) услуги в рамках строительства газопровода.

Здание конгресса США

Reuters

© Tom Brenner

Ранее планы американской стороны ужесточить санкции в Кремле назвали «проявлением недобросовестной конкуренции». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, подобные шаги «в основе своей противоречат принципам международной торговли и, кроме того, международного права».

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, в свою очередь, что попытки Вашингтона помешать российской стороне в реализации «Северного потока — 2» являются «политикой сдерживания».

«Она реализуется, потому что во многих сферах США не могут выдержать конкуренции на основе общих правил ведения бизнеса. Они не могут более выдерживать это соперничество на тех основаниях, которые закреплены, прописаны и являются равными. Для этого им нужно создать искусственные ограничители для целого ряда государств», — отметила дипломат.

Она также подтвердила, что планы по строительству проекта «Северный поток — 2», имеющего «чёткую международно-правовую основу», не будут нарушены.

«Он легитимный, не нарушает никаких обязательств и согласован с многими международными участниками», — подчеркнула Захарова.

Напомним, работы по прокладке «Северного потока — 2» возобновились в начале декабря.

«Трубоукладчик «Фортуна» уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м (100 футов). Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями», — приводит Интерфакс заявление компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель во время опроса немецкого правительства отметила, что федеративная республика создаёт структурные рамочные условия для завершения проекта «Северный поток — 2», важного с точки зрения энергетической политики и региональной значимости.

Ангела Меркель

Reuters

© Bernd von Jutrczenka

«Что касается «Северного потока», то позиция немецкого правительства остаётся абсолютно неизменной, какой она была все последние годы», — отметила политик.

Ранее, в октябре, глава МИД Германии Хайко Маас в интервью агентству RND выразил уверенность в том, что «Северный поток — 2» будет завершён.

«Смягчение политики»

С точки зрения опрошенных RT экспертов, Россия «никогда не давала поводов считать, что её отношения в сфере экономики с западными странами могут стать заложниками политики».

«Москва всегда подчёркивала, что хотела бы продолжить взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными коллегами и уж точно не собирается использовать поставки газа для того, чтобы оказывать давление», — заявил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его мнению, связывая потенциальное улучшение российско-американских отношений с остановкой проекта «Северный поток — 2», представитель Госдепа США попросту «лукавит».

«Это нереалистичный сценарий: мы на вас будем давить, вы будете поддаваться, тогда у нас отношения улучшатся. Пока США пытаются давить на Россию, их отношения нельзя назвать хорошими», — утверждает Брутер.

По мнению профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, Вашингтон, рассуждая о перспективах улучшения отношений с Россией, на деле «никогда к этому не стремился».

«Все попытки Москвы вести хотя бы минимальный диалог с США неоднократно отвергались нынешней администрацией», — констатировал аналитик в разговоре с RT.

Он также назвал необоснованным утверждение Кристофера Робинсона, что «Северный поток — 2» может стать «политическим инструментом».

«Этот проект является гораздо более коммерчески ориентированным, чем проект поставок сланцевых углеводородов и нефти Соединённых Штатов», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его мнению, уходящая администрация Белого дома вряд ли сможет принципиально повлиять на ситуацию вокруг «Северного потока — 2», поскольку близится инаугурация Джо Байдена.

«Текущие заявления надо рассматривать скорее как попытки оставить Байдену максимально тяжёлое наследство», — считает Евстафьев.

При этом, с его точки зрения, политика США в отношении «Северного потока — 2» может отчасти претерпеть изменения в связи с грядущей сменой власти.

Надводная сварка захлёстного стыка

© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Администрация Байдена в гораздо большей степени, чем администрация Трампа, нацелена на улучшение отношений с Европой и будет вынуждена идти на какие-то уступки, прежде всего Германии. Возможно, смягчение политики в отношении «Северного потока — 2» и станет одним из шагов навстречу европейским коллегам», — отметил он.

Впрочем, аналитики сходятся во мнении, что санкционное давление на «Северный поток — 2» со стороны США в той или иной мере продолжится.

«Это очень неприятный проект для американцев, который ухудшает и без того довольно тяжёлое положение американской сланцевой промышленности», — пояснил Евстафьев.

При этом Владимир Брутер уверен, что «Северный поток — 2» всё же будет реализован.

«Поскольку у Байдена после прихода к власти вряд ли сразу же возникнет желание ссориться с европейскими коллегами, и в частности с Германией, то у сторон, которые занимаются строительством газопровода, будет время, чтобы спокойно его завершить», — заключил аналитик.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.