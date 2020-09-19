«Больше накажет себя, чем Россию»: какие риски для ЕС может нести отказ от «Северного потока — 2»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала проект строительства газопровода «Северный поток — 2» «крайне политическим». При этом, по её словам, она всё меньше верит в способность российско-европейского газового проекта дать толчок развитию отношений между Брюсселем и Москвой, поскольку «поведение России не улучшилось — оно даже приобрело тенденцию к ухудшению». Эксперты отмечают, что глава ЕК «ретранслирует позицию США» и берёт на себя роль проводника американских экономических интересов в ЕС. При этом эксперты, как и некоторые немецкие политики, подчёркивают, что отказ от строительства газопровода несёт издержки, прежде всего для самих европейцев.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что Европе необходимо пересмотреть вопрос, связанный со строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила 18 сентября в интервью европейским СМИ.

«Мы долгое время рассматривали этот вопрос с сугубо экономической точки зрения. Но я убеждена, что это и крайне политический проект. Между тем, поведение России не улучшилось — оно даже приобрело тенденцию к ухудшению. Наши надежды на то, что этот газопровод позволит укрепить наши отношения, теперь тают. Менять своё поведение ради этого проекта Россия не станет. А значит, мы должны вновь включить в эту тему более широкий вопрос отношений с Москвой», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее глава ЕК высказала мнение, что европейские политики, рассчитывающие на улучшение отношений Брюсселя и Москвы на фоне реализации СП — 2, заблуждаются.

«Тем, кто выступает за более тесные отношения с Россией, скажу следующее: отравление Алексея Навального продвинутым отравляющим веществом — это не единичный случай... Схема эта остаётся неизменной, и никакой трубопровод этого не изменит», — заявляла фон дер Ляйен.

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В Москве в ответ на заявления главы ЕК призвали не политизировать «Северный поток — 2». Выступая перед журналистами, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь напомнил, что проект носит экономический характер и отвечает интересам как России, так и ЕС, включая Германию.

«Мы категорически не согласны с таким заявлением. Первое — то, что произошло с берлинским пациентом, нуждается в прояснении... Для продвижения в этом расследовании и прояснении обстоятельств и причин необходимо сотрудничество с Германией в первую очередь. Россия добивается этого сотрудничества, но пока не встречает взаимности», — прокомментировал Песков слова главы Еврокомиссии.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что слова председателя ЕК демонстрируют «ангажированность, сознательное или несознательное непонимание реальности».

Однако, несмотря на аргументы Москвы, депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой говорится о том, что из-за инцидента с Навальным Европе следует остановить строительство «Северного потока — 2».

В то же время стоит отметить, что документы ЕП имеют исключительно рекомендательный характер и не обязательны для исполнения органами Евросоюза. Кроме того, глава дипломатии «единой Европы» Жозеп Боррель ранее обратил внимание на то, что институты ЕС не имеют полномочий для остановки реализации проекта «Северный поток — 2».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Reuters

© Yves Herman

Разность позиций

Напомним, разговоры о прекращении строительства «Северного потока — 2» начались в Европе в связи с инцидентом с Алексеем Навальным и активизировались после призывов США прервать из-за этого проект.

В начале сентября во время пресс-конференции американский президент Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отказ Берлина от завершения строительства «Северного потока — 2» на фоне произошедшего с Навальным. При этом глава Белого дома вновь повторил свой тезис о том, что ФРГ будет платить РФ «миллиарды долларов», а Соединённые Штаты должны «защищать Германию от России» в рамках Североатлантического альянса.

После этого заявления немецкая газета Die Zeit обнародовала содержание письма министра финансов ФРГ Олафа Шольца, адресованного главе Минфина США Стивену Мнучину, в котором Берлин предлагает Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отказ Соединённых Штатов от санкций против «Северного потока — 2». По данным издания, немецкая сторона заявила о готовности выделить до €1 млрд на строительство в Германии двух терминалов по приёму американского сжиженного природного газа.

Однако Вашингтон отверг предложение немецкой стороны. Как заявила журналистам пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус, хотя американская администрация «приветствует любые усилия ФРГ по диверсификации собственных источников энергоресурсов, эти переговоры не следует никоим образом увязывать с судьбой «Северного потока — 2».

«Противодействие США «Северному потоку — 2» никогда не сводилось просто к продаже большего объема американского (природного. — RT) газа Германии», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства, в очередной раз заявив о необходимости отказаться от проекта.

Несмотря на призывы американской стороны и ряда европейских политиков прервать строительство «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным, Ангела Меркель подчеркнула во время заседания парламентской фракции ХДС/ХСС 8 сентября, что не готова увязывать дело Алексея Навального с реализацией газового проекта.

Однако после её заявления министр иностранных дел Германии Хайко Маас, выступая в эфире немецкого телеканала ZDF, не исключил, что строительство газопровода всё-таки может быть приостановлено. По его словам, такой вариант возможен как реакция Берлина на инцидент с Навальным. Глава МИД ФРГ также добавил, что Москва может «внести вклад» в отказ от неблагоприятного решения по проекту за счёт участия в расследовании произошедшего.

В свою очередь, ряд немецких политиков выступили за продолжение строительства газопровода. В частности, глава федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что Германии необходимо самой решить судьбу «Северного потока — 2». Об этом сообщает агентство DPA.

По словам Швезиг, США призывают остановить проект, преследуя собственные экономические интересы, в частности, желая добиться импорта ФРГ американского сланцевого газа.

Аналогичной позиции придерживается и бывший глава региона Эрвин Зеллеринг. По его мнению, «экономические интересы США не могут быть основанием для того, чтобы не считаться с суверенным решением Германии».

Против сворачивания строительства газопровода выступили также президент Австрии Александр Ван дер Беллен, австрийский канцлер Себастьян Курц и представитель Датского энергетического агентства Мортен Кристенсен.

Правительство Германии

Reuters

© Hannibal Hanschke

«Роль проводника американских интересов»





Говоря о том, что «Северный поток — 2» является «политическим» проектом, Урсула фон дер Ляйен «ретранслирует позицию США», считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Она приводит только аргументацию Вашингтона, в которой голословно утверждается, что проект носит политический характер. В действительности же он нацелен на повышение конкурентной способности европейских стран — российский газ по качеству и по цене даёт возможность этим государствам получать преимущества на рынке. Такая стратегия поддерживается бизнесменами из Европы», — заявил эксперт в разговоре с RT.

При этом сланцевый газ, который Вашингтон так настойчиво предлагает своим европейским коллегам, хуже по качеству и выше по цене, напомнил Оленченко.

«А значит, европейский бизнес будет нести из-за его импорта большие издержки и станет менее конкурентоспособен, тогда как американская сторона получит от этого большие преференции. Вашингтон не может предложить что-то более выгодное, чем «Северный поток — 2», поэтому и придумал историю про то, что проект политически вреден», — сказал аналитик.

По словам заведующего отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимира Швейцера, руководство Германии и ЕС оказалось в «непростом положении», когда им, с одной стороны, хочется получить по выгодной цене российский газ, а с другой — не портить отношения с США.

«Поэтому Берлин сейчас и не может однозначно обозначить свою позицию. При этом в случае приостановки реализации «Северного потока — 2» Германия этим больше накажет себя, чем Россию», — заявил аналитик в беседе с RT.

Швейцер также считает, что в Евросоюзе сейчас также нет консолидированной позиции в вопросе дальнейшего строительства газопровода.

«Наблюдается некоторая неопределённость во мнениях ряда европейских чиновников», — отметил эксперт.

Как отмечал депутат бундестага, член комитета по международным делам («Альтернатива для Германии») Вальдемар Гердт, отказ от строительства газопровода чреват серьёзными издержками.

«Северный поток» — это не немецкий и не российский проект. В нём участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим «Северный поток», то нам грозит более 10 миллиардов евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам», — заявил Гердт в интервью РИА Новости.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT подчеркнул, что в таком случае «у Германии, да и у всей Европы будут большие вопросы по обеспечению гарантированными энергоресурсами».

Ввиду всех этих обстоятельств «позиция Урсулы фон дер Ляйен, которая полностью солидаризуется с мнением руководства США, вызывает по меньшей мере недоумение», полагает Владимир Оленченко.

«Ведь Еврокомиссия, как рабочий орган Евросоюза, — это организация в основном экономического толка», — напомнил эксперт.

По мнению Оленченко, примечательно и то, что, когда в ЕС обсуждался бюджет на следующие семь лет и вопрос выхода из кризиса, порождённого пандемией, «никто не говорил о политических аспектах».

«Все еврочиновники обсуждали экономическую и финансовую составляющую. При этом в ситуации с «Северным потоком — 2» наблюдается заведомо пристрастное отношение к проекту, здесь ситуация разительно меняется, и Урсула фон дер Ляйен берёт на себя роль проводника американских экономических интересов в ЕС. Таким образом создаётся ощущение, что она намеренно стремится подорвать конкурентоспособность Евросоюза на международном рынке», — заявил аналитик.

Одновременно Оленченко напомнил, что в самой Германии существует американское лобби, которое высказывается против «Северного потока — 2» и всеми способами старается склонить немецкое руководство в свою сторону.

«Немецкий бизнес и германские политики, которые пекутся об экономических интересах ФРГ, они, естественно, поддерживают необходимость успешной реализации проекта и введения его в эксплуатацию. И между этими двумя группами идёт борьба, которая в последнее время ужесточилась, и на чашу весов бросается всё, что можно», — рассказал эксперт.

Для того, чтобы свернуть реализацию «Северного потока — 2» американцы сейчас активизируют всех своих сторонников как в Берлине, так и в Брюсселе, подчеркнул Оленченко.