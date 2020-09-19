«Больше накажет себя, чем Россию»: какие риски для ЕС может нести отказ от «Северного потока — 2»
- Еврокомиссия
- Reuters
- © Yves Herman
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что Европе необходимо пересмотреть вопрос, связанный со строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила 18 сентября в интервью европейским СМИ.
«Мы долгое время рассматривали этот вопрос с сугубо экономической точки зрения. Но я убеждена, что это и крайне политический проект. Между тем, поведение России не улучшилось — оно даже приобрело тенденцию к ухудшению. Наши надежды на то, что этот газопровод позволит укрепить наши отношения, теперь тают. Менять своё поведение ради этого проекта Россия не станет. А значит, мы должны вновь включить в эту тему более широкий вопрос отношений с Москвой», — подчеркнула фон дер Ляйен.
Ранее глава ЕК высказала мнение, что европейские политики, рассчитывающие на улучшение отношений Брюсселя и Москвы на фоне реализации СП — 2, заблуждаются.
«Тем, кто выступает за более тесные отношения с Россией, скажу следующее: отравление Алексея Навального продвинутым отравляющим веществом — это не единичный случай... Схема эта остаётся неизменной, и никакой трубопровод этого не изменит», — заявляла фон дер Ляйен.
В Москве в ответ на заявления главы ЕК призвали не политизировать «Северный поток — 2». Выступая перед журналистами, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь напомнил, что проект носит экономический характер и отвечает интересам как России, так и ЕС, включая Германию.
«Мы категорически не согласны с таким заявлением. Первое — то, что произошло с берлинским пациентом, нуждается в прояснении... Для продвижения в этом расследовании и прояснении обстоятельств и причин необходимо сотрудничество с Германией в первую очередь. Россия добивается этого сотрудничества, но пока не встречает взаимности», — прокомментировал Песков слова главы Еврокомиссии.
Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что слова председателя ЕК демонстрируют «ангажированность, сознательное или несознательное непонимание реальности».
Однако, несмотря на аргументы Москвы, депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой говорится о том, что из-за инцидента с Навальным Европе следует остановить строительство «Северного потока — 2».
В то же время стоит отметить, что документы ЕП имеют исключительно рекомендательный характер и не обязательны для исполнения органами Евросоюза. Кроме того, глава дипломатии «единой Европы» Жозеп Боррель ранее обратил внимание на то, что институты ЕС не имеют полномочий для остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
- Reuters
- © Yves Herman
Разность позиций
Напомним, разговоры о прекращении строительства «Северного потока — 2» начались в Европе в связи с инцидентом с Алексеем Навальным и активизировались после призывов США прервать из-за этого проект.
В начале сентября во время пресс-конференции американский президент Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отказ Берлина от завершения строительства «Северного потока — 2» на фоне произошедшего с Навальным. При этом глава Белого дома вновь повторил свой тезис о том, что ФРГ будет платить РФ «миллиарды долларов», а Соединённые Штаты должны «защищать Германию от России» в рамках Североатлантического альянса.
После этого заявления немецкая газета Die Zeit обнародовала содержание письма министра финансов ФРГ Олафа Шольца, адресованного главе Минфина США Стивену Мнучину, в котором Берлин предлагает Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отказ Соединённых Штатов от санкций против «Северного потока — 2». По данным издания, немецкая сторона заявила о готовности выделить до €1 млрд на строительство в Германии двух терминалов по приёму американского сжиженного природного газа.
Однако Вашингтон отверг предложение немецкой стороны. Как заявила журналистам пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус, хотя американская администрация «приветствует любые усилия ФРГ по диверсификации собственных источников энергоресурсов, эти переговоры не следует никоим образом увязывать с судьбой «Северного потока — 2».
«Противодействие США «Северному потоку — 2» никогда не сводилось просто к продаже большего объема американского (природного. — RT) газа Германии», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства, в очередной раз заявив о необходимости отказаться от проекта.
Несмотря на призывы американской стороны и ряда европейских политиков прервать строительство «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным, Ангела Меркель подчеркнула во время заседания парламентской фракции ХДС/ХСС 8 сентября, что не готова увязывать дело Алексея Навального с реализацией газового проекта.
Однако после её заявления министр иностранных дел Германии Хайко Маас, выступая в эфире немецкого телеканала ZDF, не исключил, что строительство газопровода всё-таки может быть приостановлено. По его словам, такой вариант возможен как реакция Берлина на инцидент с Навальным. Глава МИД ФРГ также добавил, что Москва может «внести вклад» в отказ от неблагоприятного решения по проекту за счёт участия в расследовании произошедшего.
В свою очередь, ряд немецких политиков выступили за продолжение строительства газопровода. В частности, глава федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что Германии необходимо самой решить судьбу «Северного потока — 2». Об этом сообщает агентство DPA.
По словам Швезиг, США призывают остановить проект, преследуя собственные экономические интересы, в частности, желая добиться импорта ФРГ американского сланцевого газа.
Аналогичной позиции придерживается и бывший глава региона Эрвин Зеллеринг. По его мнению, «экономические интересы США не могут быть основанием для того, чтобы не считаться с суверенным решением Германии».
Против сворачивания строительства газопровода выступили также президент Австрии Александр Ван дер Беллен, австрийский канцлер Себастьян Курц и представитель Датского энергетического агентства Мортен Кристенсен.
- Правительство Германии
- Reuters
- © Hannibal Hanschke
«Роль проводника американских интересов»
Говоря о том, что «Северный поток — 2» является «политическим» проектом, Урсула фон дер Ляйен «ретранслирует позицию США», считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
«Она приводит только аргументацию Вашингтона, в которой голословно утверждается, что проект носит политический характер. В действительности же он нацелен на повышение конкурентной способности европейских стран — российский газ по качеству и по цене даёт возможность этим государствам получать преимущества на рынке. Такая стратегия поддерживается бизнесменами из Европы», — заявил эксперт в разговоре с RT.
При этом сланцевый газ, который Вашингтон так настойчиво предлагает своим европейским коллегам, хуже по качеству и выше по цене, напомнил Оленченко.
«А значит, европейский бизнес будет нести из-за его импорта большие издержки и станет менее конкурентоспособен, тогда как американская сторона получит от этого большие преференции. Вашингтон не может предложить что-то более выгодное, чем «Северный поток — 2», поэтому и придумал историю про то, что проект политически вреден», — сказал аналитик.
По словам заведующего отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимира Швейцера, руководство Германии и ЕС оказалось в «непростом положении», когда им, с одной стороны, хочется получить по выгодной цене российский газ, а с другой — не портить отношения с США.
«Поэтому Берлин сейчас и не может однозначно обозначить свою позицию. При этом в случае приостановки реализации «Северного потока — 2» Германия этим больше накажет себя, чем Россию», — заявил аналитик в беседе с RT.
Швейцер также считает, что в Евросоюзе сейчас также нет консолидированной позиции в вопросе дальнейшего строительства газопровода.
«Наблюдается некоторая неопределённость во мнениях ряда европейских чиновников», — отметил эксперт.
Как отмечал депутат бундестага, член комитета по международным делам («Альтернатива для Германии») Вальдемар Гердт, отказ от строительства газопровода чреват серьёзными издержками.
«Северный поток» — это не немецкий и не российский проект. В нём участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим «Северный поток», то нам грозит более 10 миллиардов евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам», — заявил Гердт в интервью РИА Новости.
В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT подчеркнул, что в таком случае «у Германии, да и у всей Европы будут большие вопросы по обеспечению гарантированными энергоресурсами».
Ввиду всех этих обстоятельств «позиция Урсулы фон дер Ляйен, которая полностью солидаризуется с мнением руководства США, вызывает по меньшей мере недоумение», полагает Владимир Оленченко.
«Ведь Еврокомиссия, как рабочий орган Евросоюза, — это организация в основном экономического толка», — напомнил эксперт.
По мнению Оленченко, примечательно и то, что, когда в ЕС обсуждался бюджет на следующие семь лет и вопрос выхода из кризиса, порождённого пандемией, «никто не говорил о политических аспектах».
«Все еврочиновники обсуждали экономическую и финансовую составляющую. При этом в ситуации с «Северным потоком — 2» наблюдается заведомо пристрастное отношение к проекту, здесь ситуация разительно меняется, и Урсула фон дер Ляйен берёт на себя роль проводника американских экономических интересов в ЕС. Таким образом создаётся ощущение, что она намеренно стремится подорвать конкурентоспособность Евросоюза на международном рынке», — заявил аналитик.
Одновременно Оленченко напомнил, что в самой Германии существует американское лобби, которое высказывается против «Северного потока — 2» и всеми способами старается склонить немецкое руководство в свою сторону.
«Немецкий бизнес и германские политики, которые пекутся об экономических интересах ФРГ, они, естественно, поддерживают необходимость успешной реализации проекта и введения его в эксплуатацию. И между этими двумя группами идёт борьба, которая в последнее время ужесточилась, и на чашу весов бросается всё, что можно», — рассказал эксперт.
Для того, чтобы свернуть реализацию «Северного потока — 2» американцы сейчас активизируют всех своих сторонников как в Берлине, так и в Брюсселе, подчеркнул Оленченко.
- «Принцип взаимности никто не отменял»: РФ заявила о готовности ответить на возможные санкции из-за ситуации с Навальным
- В США надеются на «новую эру сотрудничества» с Европой на фоне ситуации с Навальным
- «Договоры должны соблюдаться»: экс-глава МИД Австрии об угрозе остановки строительства «Северного потока — 2»
- Акт без доказательств: что стоит за словами руководителей ЕС о европейском аналоге закона Магнитского
- В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»