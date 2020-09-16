В США надеются на «новую эру сотрудничества» с Европой на фоне ситуации с Навальным

Американский сенатор-республиканец Чак Грассли надеется на «новую эру сотрудничества» с Европой для противодействия «российскому влиянию». Согласно заявлению, с которым ознакомился RT, речь идёт о возможном усилении противодействия строительству трубопровода «Северный поток — 2» на фоне «отравления» Алексея Навального.

По словам Грассли, Соединённые Штаты, а также их «союзники в Европе», в том числе Польша и страны Прибалтики, давно занимают жёсткую позицию по «Северному потоку — 2», в то время как в Германии, как заявляет сенатор, «некоторые высокопоставленные политики» решились на пересмотр отношения к проекту лишь в контексте ситуации с Навальным.

«Надеюсь, это ознаменует начало новой эры сотрудничества с нашими европейскими союзниками в деле противодействия российскому влиянию», — отметил сенатор.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель согласна с главой внешнеполитического ведомства страны Хайко Маасом в том, что будущее «Северного потока — 2» может зависеть от дальнейших шагов России по ситуации с Навальным.

При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что институты ЕС не имеют полномочий, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

По его словам, это вопрос к странам, которые продвигают его строительство.